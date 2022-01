Conte mette nel mirino il centrocampista del Milan | arriva la risposta del giocatore

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 gennaio 2022) C’è fermento in questi ultimi giorni di mercato invernale, che potrebbero ancora riservare non pochi colpi di scena. Da tempo finito neldel Tottenham di Antonio, sono stati decisivi i giorni di trattativa con ilper l’affare Kessié, che avrebbe – quasi – i giusti presupposti per andare in porto. A frenare l’operazione, come rivela la redazione di Calciomercato.com, sarebbe la volontà del diretto interessato, attualmente occupato in Coppa d’Africa con la nazionale ivoriana., Kessié, Serie A IL NO SECCO DELIlrossonero, in scadenza di contratto il prossimo giugno 2022, sembra infatti che intenda onorare il suo rapporto con il club, nonostante l’accordo tra le due società per il possibile trasferimento in Premier sia ...