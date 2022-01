Colle, centrosinistra: verso scheda bianca a primo voto, cresce ipotesi Riccardi (Di domenica 23 gennaio 2022) E' 'molto probabile' che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione. Lo affermano fonti di centrosinistra al termine della riunione alla Camera sul Quirinale. La decisione sarà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 gennaio 2022) E' 'molto probabile' che ilvadalaalla prima votazione. Lo affermano fonti dial termine della riunione alla Camera sul Quirinale. La decisione sarà ...

Advertising

serenel14278447 : Oggi vertice centrosinistraPartita doppia Colle-governo - SaCe86 : Oggi vertice centrosinistraPartita doppia Colle-governo - meschini_nito : Per il Colle il centrosinistra ora punta su Riccardi - raggingkey : Non era forse abbastanza un imam argentino in vaticano???? - infoitinterno : Per il Colle il centrosinistra ora punta su Riccardi -