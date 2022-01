Calcio: Serie A. Mourinho 'Bel risultato, vogliamo crescere' (Di domenica 23 gennaio 2022) "Non è facile vincere a Empoli, abbiamo tanti margini di miglioramento" EMPOLI - "E' un grande risultato, vincere a Empoli non è facile. Prima di questa partita sapevamo del pareggio della Lazio e ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) "Non è facile vincere a Empoli, abbiamo tanti margini di miglioramento" EMPOLI - "E' un grande, vincere a Empoli non è facile. Prima di questa partita sapevamo del pareggio della Lazio e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Juve, operazione riuscita per Chiesa: ecco i tempi di recupero INNSBRUCK (Austria) - Intervento al ginocchio sinistro riuscito per Federico Chiesa , che si era che la Juventus ha vinto 4 - 3 in casa della Roma lo scorso 9 gennaio: " Federico Chiesa questo ...

Milan - Juventus 0 - 0. LA DIRETTA La partita tra Milan e Juventus chiude la 23esima giornata di serie A e mette in palio punti preziosi. Una partita ricca di fascino e storia ma che costringe ... 20:47 Calcio d'inizio È iniziato il match ...

Serie A oggi: le partite live. Formazioni e dirette QUOTIDIANO NAZIONALE Empoli, Andreazzoli: "Con più concretezza potevamo pareggiare" Ha doti tecniche, fisiche e morali importanti, ma non dimentichiamo che parliamo di un ragazzo giovane alla prima esperienza in Serie A in un ruolo delicato. In ogni caso, visto che se ne parla spesso ...

Calcio, Serie A 2022: un grande primo tempo basta alla Roma, contro l’Empoli finisce 4-2 Prosegue con il successo della Roma allo Stadio Castellani di Empoli la giornata numero 23 della Serie A di calcio 2022, in cui i giallo-rossi sono riusciti ad imporsi grazie ad un ottimo primo tempo ...

