Blinken | se Mosca attacca Ucraina risposta dura da Usa e alleati

"Se la Russia aggredirà l'Ucraina ci sarà una risposta dura degli Stati Uniti e di tutti i suoi alleati europei": lo ha ribadito il segretario di stato americano Antonyintervenendo alla Cnn. "Qui in gioco c'è la difesa dei principi che sono alla base del diritto internazionale e non possiamo transigere", ha aggiunto il capo della diplomazia americana. .Secca la smentita di. Sul dossier ucraino domani vertice in videoconferenza fra il segretario di Stato americanoe i ministri degli Esteri europei"Se la Russia aggredirà l'Ucraina ci sarà una risposta dura degli Stati Uniti e di tutti i suoi alleati europei": lo ha ribadito il segretario di stato americano Antony Blinken intervenendo alla Cnn.La tensione è altissima al confine tra la Russia e l'Ucraina. Ieri in giornata a Kiev è arrivata la prima tranche di aiuti militari ...