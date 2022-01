Blinken | se Mosca attacca l’Ucraina | risposta dura dagli Usa e alleati

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Se la Russia aggrediràci sarà unadegli Stati Uniti e di tutti i suoieuropei”: lo ha ribadito il segretario di stato americano Antonyintervenendo alla Cnn. “Qui in gioco c’è la difesa dei principi che sono alla base del diritto internazionale e non possiamo transigere”, ha aggiunto il capo della diplomazia americana.“continuerà” a smantellare ogni struttura o gruppo filo-Russia: lo ha detto la presidenza a Kiev dopo le accuse britanniche a, che starebbe pianificando di installare un governo filorusso al posto dell’attuale dirigenza ucraina. “Il nostro Stato continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica che possa aprire la strada alla destabilizzazione ...

WASHINGTON, 23 GEN "Se la Russia aggredirà l'Ucraina ci sarà una risposta dura degli Stati Uniti e di tutti i suoi alleati europei": lo ha ribadito il segretario di stato americano Antonyintervenendo alla Cnn. "Qui in gioco c'è la difesa dei principi che sono alla base del diritto internazionale e non possiamo transigere", ha aggiunto il capo della diplomazia americana. .Se vengono usate ora si perde l'effetto deterrente", ha detto. Ieri il presidente degli ... gli Stati Uniti imporranno conseguenze rapide e gravi alcon i nostri alleati e partner"."Se la Russia aggredirà l'Ucraina ci sarà una risposta dura degli Stati Uniti e di tutti i suoi alleati europei": lo ha ribadito il segretario di stato americano Antony Blinken intervenendo alla Cnn.La tensione è altissima al confine tra la Russia e l'Ucraina. Ieri in giornata a Kiev è arrivata la prima tranche di aiuti militari ...