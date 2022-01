Biathlon, classifica Coppa del Mondo 2021/2022 femminile aggiornata dopo mass start Anterselva (Di domenica 23 gennaio 2022) La classifica della Coppa del Mondo 2021/2022 femminile di Biathlon aggiornata dopo la mass start di Anterselva di domenica 23 gennaio. Con la splendida vittoria di oggi Dorothea Wierer sale dalla decima alla sesta posizione a quota 430 punti. Sale anche Justine Braisaz-Bouchet, subito dietro l’azzurra, e Dzinara Alimbekava, ora in seconda posizione dietro Roeiseland. Ecco quindi la classifica aggiornata. LA classifica aggiornata Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 651 punti Dzinara Alimbekava (BLR) 589 Elvira Oeberg (SWE) 563 Lisa Theresa Hauser (AUT) 487 Hanna Oeberg (SWE) 482 Dorothea Wierer 430 Justine Braisaz-Bouchet ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladelladeldiladidi domenica 23 gennaio. Con la splendida vittoria di oggi Dorothea Wierer sale dalla decima alla sesta posizione a quota 430 punti. Sale anche Justine Braisaz-Bouchet, subito dietro l’azzurra, e Dzinara Alimbekava, ora in seconda posizione dietro Roeiseland. Ecco quindi la. LAMarte Olsbu Roeiseland (NOR) 651 punti Dzinara Alimbekava (BLR) 589 Elvira Oeberg (SWE) 563 Lisa Theresa Hauser (AUT) 487 Hanna Oeberg (SWE) 482 Dorothea Wierer 430 Justine Braisaz-Bouchet ...

