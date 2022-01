Australian Open 2022, Matteo Berrettini: “Non avrei mai immaginato di raggiungere questi traguardi. Monfils avversario complicato” (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Berrettini non ha intenzione di fermarsi e continua a timbrare vittorie all’Australian Open 2022. L’azzurro ha agguantato oggi il pass per i quarti di finale battendo in tre comodi set lo spagnolo Pablo Carreno Busta e assicurandosi la sfida con il veterano transalpino Gael Monfils. Una partita filata via liscia quella odierna per il romano: “Sapevo di dover avere pazienza era questa la parola chiave che avevamo trovato col mio team. Contro uno che gioca come Carreno Busta, per vincere bisogna avere pazienza. Ho avuto delle chance e sono volate via, un po’ per merito suo e in parte per miei errori. Ma in quei casi bisogna essere capaci di resettare e concentrarsi sul prossimo punto” le sue parole riportate dall’ANSA. Per l’azzurro un nuovo record: è il primo italiano ad aver ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)non ha intenzione di fermarsi e continua a timbrare vittorie all’. L’azzurro ha agguantato oggi il pass per i quarti di finale battendo in tre comodi set lo spagnolo Pablo Carreno Busta e assicurandosi la sfida con il veterano transalpino Gael. Una partita filata via liscia quella odierna per il romano: “Sapevo di dover avere pazienza era questa la parola chiave che avevamo trovato col mio team. Contro uno che gioca come Carreno Busta, per vincere bisogna avere pazienza. Ho avuto delle chance e sono volate via, un po’ per merito suo e in parte per miei errori. Ma in quei casi bisogna essere capaci di resettare e concentrarsi sul prossimo punto” le sue parole riportate dall’ANSA. Per l’azzurro un nuovo record: è il primo italiano ad aver ...

