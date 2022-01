Atalanta, striscione dei tifosi per Ilicic: «Bergamo è con te» (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Bel gesto da parte del popolo nerazzurro Bel gesto dei tifosi dell’Atalanta nei confronti di Josip Ilicic, attualmente indisponibile per problemi personali Sull’inferriata a destra dell’ingresso del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, racconta calcioAtalanta.it, hanno dedicato uno striscione Ilicic: «Mola mìa Josip, Bergamo è con te». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Bel gesto da parte del popolo nerazzurro Bel gesto deidell’nei confronti di Josip, attualmente indisponibile per problemi personali Sull’inferriata a destra dell’ingresso del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, racconta calcio.it, hanno dedicato uno: «Mola mìa Josip,è con te». L'articolo proviene da Calcio News 24.

