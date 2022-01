Arnold Schwarzenegger, incidente stradale “da film”: il suo Suv finisce sopra una Toyota e si scontra poi con una Porsche. Nessun ferito grave (Di domenica 23 gennaio 2022) L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger è stato coinvolto in un incidente stradale che ha interessato quattro automobili: una dinemica da “film” che per fortuna non ha causato feriti gravi. Siamo vicino Los Angeles: il fatto, riportato per primo dal magazine Tmz, è accaduto intorno alle 16:30 (l’1:30 di oggi in Italia) a Brentwood. Schwarzenegger, 74 anni, ne è uscito illeso, mentre una donna è stata portata all’ospedale con lievi ferite. Secondo i media locali, tra cui il Los Angeles Times, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, il Suv GMC Yukon dell’ex attore, dopo la collisione con un’auto è finito sopra una Toyota Prius e ne ha colpita poi un’altra, un Porsche Taycan. “Sembrava una scena dei suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) L’ex governatore della Californiaè stato coinvolto in unche ha interessato quattro automobili: una dinemica da “” che per fortuna non ha causato feriti gravi. Siamo vicino Los Angeles: il fatto, riportato per primo dal magazine Tmz, è accaduto intorno alle 16:30 (l’1:30 di oggi in Italia) a Brentwood., 74 anni, ne è uscito illeso, mentre una donna è stata portata all’ospedale con lievi ferite. Secondo i media locali, tra cui il Los Angeles Times, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, il Suv GMC Yukon dell’ex attore, dopo la collisione con un’auto è finitounaPrius e ne ha colpita poi un’altra, unTaycan. “Sembrava una scena dei suoi ...

