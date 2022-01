Andrea paralizzato prima del matrimonio. E Stefania... Strazio dalla De Filippi, un finale pazzesco (Di domenica 23 gennaio 2022) Attimi di grande commozione a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 22 gennaio. In studio si racconta la storia di Andrea, che vuole are un regalo alla moglie Stefania. Andrea, dopo un incidente in bicicletta avvenuto nel marzo del 2019, ha visto la sua vita stravolta. "Quando sono caduto mi sono reso conto di quello che era successo, mi sono sentito di gomma, mi sono toccato le gambe e non le ho sentite più. In ospedale mia moglie mi ha detto: Non ti preoccupare amore, tanto a casa c'è l'ascensore. Poco tempo dopo ci siamo sposati. Stefania non ha avuto paura di niente, ma le è cambiato il marito", ha spiegato Andrea, che da quel giorno non può più camminare. "Oggi voglio dire un grazie immenso per tutto quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Attimi di grande commozione a C'è posta per te, il programma di Maria Dein onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 22 gennaio. In studio si racconta la storia di, che vuole are un regalo alla moglie, dopo un incidente in bicicletta avvenuto nel marzo del 2019, ha visto la sua vita stravolta. "Quando sono caduto mi sono reso conto di quello che era successo, mi sono sentito di gomma, mi sono toccato le gambe e non le ho sentite più. In ospedale mia moglie mi ha detto: Non ti preoccupare amore, tanto a casa c'è l'ascensore. Poco tempo dopo ci siamo sposati.non ha avuto paura di niente, ma le è cambiato il marito", ha spiegato, che da quel giorno non può più camminare. "Oggi voglio dire un grazie immenso per tutto quello che ...

Advertising

infoitcultura : ANDREA PARALIZZATO DOPO CADUTA IN BICI/ Dono speciale di Argentero a C'è posta per te - occhio_notizie : La storia di un uomo paralizzato che ha ricevuto la forza da sua moglie Stefania. Proprio per questo ha voluto farl… -