Abraham: «Qui per segnare. Avevo capito subito che il gol era mio» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell'attaccante della Roma Abraham a DAZN dopo Empoli-Roma. DOPPIETTA – «Mi hanno preso per segnare e aiutare la squadra. Sia io e la squadra siamo stati prolifici, continuiamo così». MANCINI – «L'Avevo visto che il gol era mio, ma non volevo rovinare i suoi festeggiamenti». SECONDO TEMPO – «Credo che siamo scesi in campo con atteggiamento sbagliato, può capitare. Peccato perché il mister ci aveva avvisato di stare attenti. Ci servirà per le prossime volte». OBIETTIVO – «Non ce l'ho, punto a dare il massimo fino alla fine. Il mister mi ha detto di rimanere concentrato e i gol arriveranno sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

