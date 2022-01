24 Ore Daytona, qualifiche: WTR conquista la pole, Lamborghini svetta in GTD PRO (Di domenica 23 gennaio 2022) Filipe Albuquerque/Ricky Taylor conquistano la pole-position della 24 Ore di Daytona imponendosi nella gara di qualifica. Il duo del Wayne Taylor Racing (Acura) a segno lo scorso anno, scatteranno dalla prima casella, mentre in GT ci sarà Lamborghini grazie ad uno stint perfetto di Mirko Bortolotti. Lotta sino alla fine per la pole-position tra la Cadillac #5 del JDC Miller MotorSports e l’Acura #10 del WTR. Il britannico Richard Westbrook, autore del miglior crono ieri, si è messo all’inseguimento della Honda di Ricky Taylor che nel secondo pit stop era riuscito a beffare l’alfiere della vettura #5. Tutto si è deciso negli passaggi con l’americano abile a gestire il primato nel traffico delle varie GT. Westbrook ha sferrato l’attacco all’ultimo giro alla prima staccata, un tentativo fallito. La ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Filipe Albuquerque/Ricky Taylorno la-position della 24 Ore diimponendosi nella gara di qualifica. Il duo del Wayne Taylor Racing (Acura) a segno lo scorso anno, scatteranno dalla prima casella, mentre in GT ci saràgrazie ad uno stint perfetto di Mirko Bortolotti. Lotta sino alla fine per la-position tra la Cadillac #5 del JDC Miller MotorSports e l’Acura #10 del WTR. Il britannico Richard Westbrook, autore del miglior crono ieri, si è messo all’inseguimento della Honda di Ricky Taylor che nel secondo pit stop era riuscito a beffare l’alfiere della vettura #5. Tutto si è deciso negli passaggi con l’americano abile a gestire il primato nel traffico delle varie GT. Westbrook ha sferrato l’attacco all’ultimo giro alla prima staccata, un tentativo fallito. La ...

