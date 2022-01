Zona arancione Sicilia, Piemonte, Abruzzo e Friuli. Puglia e Sardegna diventano gialle. Speranza firma l'ordinanza (Di sabato 22 gennaio 2022) La rallenta in Italia. Secondo il report settimanale dell' Iss l' Rt nazionale è in calo a 1,31. Resta stabile il tasso di occupazione in : è al 17,3% (rilevazione giornaliera del Ministero della ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) La rallenta in Italia. Secondo il report settimanale dell' Iss l' Rt nazionale è in calo a 1,31. Resta stabile il tasso di occupazione in : è al 17,3% (rilevazione giornaliera del Ministero della ...

Advertising

regionepiemonte : ?? Da lunedì #24gennaio il #Piemonte entra in zona arancione - lucfontana : #Covid_19 da lunedì altre 4 regioni in zona arancione (via @Corriere) - fanpage : Il presidente della Fondazione Gimbe attacca le Regioni, che vogliono cambiare il sistema di conteggio dei positivi… - jacques_jj6592 : RT @rep_torino: Piemonte, alla vigilia della 'zona arancione' calano i nuovi contagiati e anche le vittime: oggi sono 11 [aggiornamento del… - panzaantonio61 : RT @il_piccolo: Fvg in zona arancione da lunedì, limitazioni stringenti solo per i non vaccinati: ecco quali saranno -