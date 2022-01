Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Perugia lotta ma non basta, Busto Arsizio passa 3-1 (Di sabato 22 gennaio 2022) Trasferta umbra più ardua del previsto per l’Unet E-Work Busto Arsizio, che nella sedicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Volley femminile piega per 3-1 la Bartoccini Fortinfissi Perugia e aggancia per il momento il terzo posto in classifica. I parziali di 25-19, 21-25, 18-25, 23-25 raccontano solo in parte la storia di una partita che ha visto Perugia battersi molto bene ma alla fine uscire dal campo con zero punti. Le padrone di casa restano così il fanalino di coda di una classifica comunque cortissima nelle sue ultime posizioni. FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Il primo set ha ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Trasferta umbra più ardua del previsto per l’Unet E-Work, che nella sedicesima giornata dellaA1dipiega per 3-1 la Bartoccini Fortinfissie aggancia per il momento il terzo posto in classifica. I parziali di 25-19, 21-25, 18-25, 23-25 raccontano solo in parte la storia di una partita che ha vistobattersi molto bene ma alla fine uscire dal campo con zero punti. Le padrone di casa restano così il fanalino di coda di una classifica comunque cortissima nelle sue ultime posizioni. FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Il primo set ha ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trento-Firenze 1-2 (16-25 27-29 25-11 6-9): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Trento-Firenz… - zazoomblog : LIVE – Perugia-Busto Arsizio 1-2 (25-19 21-25 18-25 22-22): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA -… - sportface2016 : #Volley #SerieA1 Vince in quattro set #BustoArsizio, #Perugia combatte ma alla fine cede - sportface2016 : #Volley #SerieA1 Vince #Firenze, #Trento lotta ma cede in quattro set - zazoomblog : Volley Serie A1 femminile 2021-2022: Roma vince al tiebreak Casalmaggiore ko in casa - #Volley #Serie #femminile #… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie DIRETTA/ Perugia Busto Arsizio (risultato 1 - 2) streaming video Rai: sorpasso Busto DIRETTA PERUGIA BUSTO ARSIZIO (RISULTATO 1 - 2): SORPASSO BUSTO Sorpasso delle ospiti nella sfida del campionato di Serie A1 femminile di volley tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Unet E - Work Busto Arsizio. Il risultato del terzo set vede le bustocche chiudere con un perentorio 18 - 25, con le umbre che non ...

Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Firenze corsara a Trento, le toscane vincono in 4 set Vittoria esterna per Il Bisonte Firenze, che nel 16° turno della Serie A1 2021/2022 femminile di volley ha battuto la Delta Despar Trentino con il risultato finale di 1 - 3 (16 - 25, 27 - 29, 25 - 11, 22 - 25). Un successo che consente alle toscane di salire per il ...

Volley, Serie A1 Femminile: Firenze espugna Trento con una straordinaria Sylvia Nwakalor OA Sport Volley, serie A1 femminile 2022, 16° giornata. Mingardi trascina Busto Arsizio a Perugia, Roma sbanca Casalmaggiore Mingardi a Perugia, Stigrot a Casalmaggiore: sono loro le grandi trascinatrici nei due anticipi della serata per la 16° giornata della serie A1 che vedono il doppio successo esterno della Unet E-Work ...

Volley, Serie A1 Femminile: Firenze espugna Trento con una straordinaria Sylvia Nwakalor Nell'anticipo della terza giornata di ritorno di Serie A1 Femminile di Volley, Il Bisonte Firenze espugna il PalaTrento vincendo contro la Delta Despar Trentino per 1-3 (16-25; 27-29; 25-11; 22-25). N ...

DIRETTA PERUGIA BUSTO ARSIZIO (RISULTATO 1 - 2): SORPASSO BUSTO Sorpasso delle ospiti nella sfida del campionato diA1 femminile ditra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Unet E - Work Busto Arsizio. Il risultato del terzo set vede le bustocche chiudere con un perentorio 18 - 25, con le umbre che non ...Vittoria esterna per Il Bisonte Firenze, che nel 16° turno dellaA1 2021/2022 femminile diha battuto la Delta Despar Trentino con il risultato finale di 1 - 3 (16 - 25, 27 - 29, 25 - 11, 22 - 25). Un successo che consente alle toscane di salire per il ...Mingardi a Perugia, Stigrot a Casalmaggiore: sono loro le grandi trascinatrici nei due anticipi della serata per la 16° giornata della serie A1 che vedono il doppio successo esterno della Unet E-Work ...Nell'anticipo della terza giornata di ritorno di Serie A1 Femminile di Volley, Il Bisonte Firenze espugna il PalaTrento vincendo contro la Delta Despar Trentino per 1-3 (16-25; 27-29; 25-11; 22-25). N ...