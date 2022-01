Una vita, anticipazioni 22 gennaio 2022: l'arresto di Felipe (Di sabato 22 gennaio 2022) Felipe si renderà protagonista di un'azione a dir poco sconsiderata. L'uomo, come segnalano le anticipazioni Una vita riguardanti la puntata in onda oggi 22 gennaio 2022, dopo aver saputo che Genoveva otterrà la grazia, aggredirà un funzionario e finirà in prigione. Nel frattempo, Anabel confesserà a Miguel che ha lasciato Aurelio sull'altare mentre Antoñito cercherà di risolvere la questione con Natalia. Infine, Sabina cercherà di allontanare Miguel dal paese per timore che possa subire le conseguenze della loro rapina. Una vita, spoiler 22 gennaio 2022: Sabina vuole far allontanare Miguel A casa Dominguez arriverà un baule gigantesco e José e Alodia non vedranno l'ora di restare soli per poterlo aprire. Nel frattempo, Sabina, come si evince dalla ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022)si renderà protagonista di un'azione a dir poco sconsiderata. L'uomo, come segnalano leUnariguardanti la puntata in onda oggi 22, dopo aver saputo che Genoveva otterrà la grazia, aggredirà un funzionario e finirà in prigione. Nel frattempo, Anabel confesserà a Miguel che ha lasciato Aurelio sull'altare mentre Antoñito cercherà di risolvere la questione con Natalia. Infine, Sabina cercherà di allontanare Miguel dal paese per timore che possa subire le conseguenze della loro rapina. Una, spoiler 22: Sabina vuole far allontanare Miguel A casa Dominguez arriverà un baule gigantesco e José e Alodia non vedranno l'ora di restare soli per poterlo aprire. Nel frattempo, Sabina, come si evince dalla ...

