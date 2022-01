Un drone sorvola lo stadio | sospesa Brentford - Wolverhampton

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il match di Premier League traè stato sospeso per qualche minuto a causa del volo non autorizzato di un

Il match di Premier League tra Brentford e Wolverhampton è stato sospeso per qualche minuto a causa del volo non autorizzato di unAl 35 l'arbitro ha sospeso la partita a causa di unsospetto che ha sorvolato lo stadio della squadra biancorossa. Il direttore di gara ...Brentford - Wolverhampton, un'Odissea. La sfida di Premier scrive una piccola pagina di storia del calcio inglese.Stupore in Inghilterra quando durante il match di premier League tra Brentford e Wolverhampton un drone ha cominciato a sorvolare il campo. L'arbitro ha sospeso in attesa che se si riuscisse a "cattur ...