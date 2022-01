Superbike, Toprak Razgatlioglu: “Mi sento vecchio per la MotoGP. Preferisco concentrarmi sul prossimo campionato” (Di domenica 23 gennaio 2022) Raggiunto l’obiettivo del primo titolo mondiale in Superbike, Toprak Razgatlioglu è ormai ad un bivio della sua carriera motociclistica. Confermarsi al vertice e aprire un ciclo vincente con le derivate o provare il grande salto in MotoGP con Yamaha? Al momento l’unica certezza è che il talentuoso pilota turca prenderà parte al Mondiale Superbike nel 2022 da campione in carica. “Ho 25 anni. Mi sento vecchio per la MotoGP. Tutti raggiungono questo campionato ad appena 19, 20 o 21 anni – dichiara Toprak – Il mio sogno era diventare un campione Superbike, non ho mai pensato alla MotoGP. È come una galassia diversa“. “Ora è vero, ho la porta aperta per la MotoGP, ma non ho ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Raggiunto l’obiettivo del primo titolo mondiale inè ormai ad un bivio della sua carriera motociclistica. Confermarsi al vertice e aprire un ciclo vincente con le derivate o provare il grande salto incon Yamaha? Al momento l’unica certezza è che il talentuoso pilota turca prenderà parte al Mondialenel 2022 da campione in carica. “Ho 25 anni. Miper la. Tutti raggiungono questoad appena 19, 20 o 21 anni – dichiara– Il mio sogno era diventare un campione, non ho mai pensato alla. È come una galassia diversa“. “Ora è vero, ho la porta aperta per la, ma non ho ...

