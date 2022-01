“Storia di una ladra di libri”: il coraggio di resistere (Di sabato 22 gennaio 2022) Va in onda in prima serata su Retequattro il film Storia di una ladra di libri, un racconto intenso e toccante ambientato nella Germania nazista. Adottata all’eta’ di nove anni, Liesel (Sophie Nélisse) vive con i genitori (Geoffrey Rush ed Emily Watson) in un quartiere tedesco di operai. Testimone degli orrori del nazismo, Liesel trova conforto nei libri da quando, dopo averne rubato uno, comincia a collezionare volumi e impara a leggere mentre i suoi genitori nascondono sotto le scale della loro abitazione un rifugiato ebreo (Ben Schnetzer). Attraverso i grandi occhi della piccola Liesel assistiamo a un racconto di formazione, che malauguratamente avviene durante uno dei periodi più bui della Storia del mondo occidentale e non solo. Il furto del libro, nel periodo nazista, rappresenta un atto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Va in onda in prima serata su Retequattro il filmdi unadi, un racconto intenso e toccante ambientato nella Germania nazista. Adottata all’eta’ di nove anni, Liesel (Sophie Nélisse) vive con i genitori (Geoffrey Rush ed Emily Watson) in un quartiere tedesco di operai. Testimone degli orrori del nazismo, Liesel trova conforto neida quando, dopo averne rubato uno, comincia a collezionare volumi e impara a leggere mentre i suoi genitori nascondono sotto le scale della loro abitazione un rifugiato ebreo (Ben Schnetzer). Attraverso i grandi occhi della piccola Liesel assistiamo a un racconto di formazione, che malauguratamente avviene durante uno dei periodi più bui delladel mondo occidentale e non solo. Il furto del libro, nel periodo nazista, rappresenta un atto ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Una storia ignobile: gli occupano casa e ora Nonno Renzo sta male. Non volevo crederci..(VIDEO) ?? - MediasetPlay : Una storia d'amore ricca di colpi di scena ?? 'Mr. Wrong - Lezioni d'amore' è in streaming su #MediasetInfinity - carlaruocco1 : La storia del piccolo #Mustafà e della sua famiglia mi ha profondamente commossa. Grazie a una gara di solidarietà… - Roberta44762324 : RT @FmMosca: Stampate questo #DPCM ed archiviatelo per i nipoti. Quando finirà nei libri di storia avrà un valore, si un valore storico,… - HAL9000_81 : RT @WolfAggiusta: @stanzaselvaggia Anche la storia delle caramelle dagli sconosciuti era una bufala inventata da loro: 5 anni di elementari… -