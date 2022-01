Serie A, c’è Inter-Venezia: le formazioni ufficiali (Di sabato 22 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Venezia, match della ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in campo Inter e Venezia nella quarta giornata del girone di ritorno della Serie A 21/22. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Paolo Zanetti, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Venezia, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Ledi, match della ventitreesima giornata dellaA 2021/2022 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco scenderanno in camponella quarta giornata del girone di ritorno dellaA 21/22. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Paolo Zanetti, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 ...

