Richeldi «Quello strano pacco arrivato da Wuhan»

Leggi su panorama

(Di sabato 22 gennaio 2022) Poco prima che l’Italia precipitasse nell’incubo Covid, Luca, pneumologo e membro dell’allora Cts, ricevette a casa una scatola, dal contenuto assai sconcertante, inviata da un collega cinese... Oggi, dopo due anni, ricorda in un libro - e in questa intervista - gli inizi drammatici, gli errori commessi (ieri e oggi), i progressi e i limiti della scienza. Tra Natale e Capodanno 2019, in uno storico palazzo di Roma, il medico e pneumologo del Policlinico Gemelli Lucasi sente chiedere da un’elegante signora: «Professore, che mi dice di tutte queste polmoniti che stanno dilagando in Cina?». Preso un po’ alla sprovvista,risponde: «A quali polmoniti si riferisce esattamente? Nel nostro mestiere ci si deve basare sui dati, sui numeri...». Il discorso muore lì, ma il dubbio si fa strada. Nei giorni seguenti ...