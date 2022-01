Quirinale, Berlusconi rinuncia alla candidatura (Di sabato 22 gennaio 2022) L’annuncio del Cavaliere nel corso dell’incontro tra i big del centrodestra per decidere come muoversi nella partita per il Quirinale Leggi su corriere (Di sabato 22 gennaio 2022) L’annuncio del Cavaliere nel corso dell’incontro tra i big del centrodestra per decidere come muoversi nella partita per il

Advertising

ciropellegrino : Nanni Moretti su Instagram la tocca piano su #Berlusconi al #Quirinale: «Personaggio squalificato e indecoroso». #Quirinale2022 #IlCaimano - you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - fattoquotidiano : Se Berlusconi andrà al Quirinale, l’Italia avrà non un presidente, ma un padrone della Repubblica [Leggi di Maurizi… - su_sartadori : RT @DomaniGiornale: ?????? Berlusconi annuncia il passo indietro: non si candida al Quirinale, anche Fratelli d'Italia dice che Draghi deve re… - Nik_Randazzo : RT @Agenzia_Ansa: Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal vertice… -