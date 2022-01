Quirinale, Berlusconi dopo il passo indietro: «Draghi resti premier». E nell’alleanza è subito scontro (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi rinuncia alla candidatura a presidente della Repubblica e lo annuncia nel vertice di centrodestra convocato online: «Lavoreremo con i leader del centro-destra per concordare un nome in grado di raccogliere un consenso vasto» Leggi su corriere (Di domenica 23 gennaio 2022) Silviorinuncia alla candidatura a presidente della Repubblica e lo annuncia nel vertice di centrodestra convocato online: «Lavoreremo con i leader del centro-destra per concordare un nome in grado di raccogliere un consenso vasto»

you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - ciropellegrino : Nanni Moretti su Instagram la tocca piano su #Berlusconi al #Quirinale: «Personaggio squalificato e indecoroso». #Quirinale2022 #IlCaimano - Emmachampagne95 : RT @dDinoPirri: #Berlusconi ritira la sua candidatura al Quirinale. Starà mica pensando al Vaticano? - Simo07827689 : RT @confundustria: #Berlusconi ha comunicato che si ritira dalla corsa per il Quirinale. Corleone in lutto pesante -