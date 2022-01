Quando l’esordio della nuova maglia? L’ipotesi sulla data (Di sabato 22 gennaio 2022) Sul proprio account di Twitter, il giornalista Mirko Calemme ha ipotizzato sul possibile esordio della nuova maglia annunciata oggi dal Napoli. Il ‘Flames Kit’, celebrativo di San Valentino e dell’amore nei confronti della squadra. Napoli, Tuanzebe Secondo il corrispondente in Italia di AS, il Napoli potrebbe indossare per la prima volta la maglia nella sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Quale miglior palcoscenico, in effetti, del Camp Nou contro il Barcellona. La sfida è in programma per il 17 febbraio. Mi sa che col #Barça il #Napoli indosserà la maglia San Valentino con dettagli dorati… Quale migliore occasione per un nuovo lancio pic.twitter.com/EQVIl1PdVR— Mirko Calemme (@mirkocalemme) January 22, 2022 Un’altra ipotesi sarebbe ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) Sul proprio account di Twitter, il giornalista Mirko Calemme ha ipotizzato sul possibile esordioannunciata oggi dal Napoli. Il ‘Flames Kit’, celebrativo di San Valentino e dell’amore nei confrontisquadra. Napoli, Tuanzebe Secondo il corrispondente in Italia di AS, il Napoli potrebbe indossare per la prima volta lanella sfida di andei sedicesimi di finale di Europa League. Quale miglior palcoscenico, in effetti, del Camp Nou contro il Barcellona. La sfida è in programma per il 17 febbraio. Mi sa che col #Barça il #Napoli indosserà laSan Valentino con dettagli dorati… Quale migliore occasione per un nuovo lancio pic.twitter.com/EQVIl1PdVR— Mirko Calemme (@mirkocalemme) January 22, 2022 Un’altra ipotesi sarebbe ...

Advertising

Spazio_Napoli : Quando l’esordio della nuova maglia? L’ipotesi sulla data - gio_prankster : RT @ciccarema: Oggi esordio col Genoa per Blessin, tecnico che, se la memoria non m'inganna, seguo da quando era vice del Bonlanden nel 201… - bambozs : RT @ciccarema: Oggi esordio col Genoa per Blessin, tecnico che, se la memoria non m'inganna, seguo da quando era vice del Bonlanden nel 201… - ciccarema : Oggi esordio col Genoa per Blessin, tecnico che, se la memoria non m'inganna, seguo da quando era vice del Bonlande… - SoMarzius : @piripentola Io non ho capito quando parte sta autosorveglianza. Il medico mi ha detto dall'esordio dei sintomi, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando l’esordio Quando l’esordio della nuova maglia? L’ipotesi sulla data SpazioNapoli