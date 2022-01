Olimpiadi Pechino 2022, l’Italia ottiene dalle riallocazioni un pass sia nello snowboard che nel freestyle. Rifiutate due quote nello sci alpino femminile (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la chiusura del processo di qualificazione negli sport che saranno protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, è iniziato il periodo a disposizione per le varie riallocazioni, poi lunedì 24 gennaio si avrà il quadro completo della situazione. Ecco le novità delle ultime ore. Una carta in più che consente all’Italia di essere presente in altre due gare arriva dallo sci freestyle, dato che nel freeski slopestyle & big air, dopo aver conquistato una quota al femminile, in casa azzurra se ne è aggiunta una al maschile grazie alla riallocazione della quota che la Cina non ha potuto utilizzare, non avendo atleti eleggibili. Per quanto concerne lo snowboard per l’Italia le buone notizie arrivano dall’halfpipe: alla quota ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la chiusura del processo di qualificazione negli sport che saranno protagonisti alleInvernali di, è iniziato il periodo a disposizione per le varie, poi lunedì 24 gennaio si avrà il quadro completo della situazione. Ecco le novità delle ultime ore. Una carta in più che consente aldi essere presente in altre due gare arriva dallo sci, dato che nel freeski slopestyle & big air, dopo aver conquistato una quota al, in casa azzurra se ne è aggiunta una al maschile grazie alla riallocazione della quota che la Cina non ha potuto utilizzare, non avendo atleti eleggibili. Per quanto concerne loperle buone notizie arrivano dall’halfpipe: alla quota ...

