Milan-Juventus, la probabile formazione dei bianconeri | Serie A News (Di domenica 23 gennaio 2022) Domani sera la Juventus sarà ospite dal Milan a 'San Siro': ecco quali potrebbero essere le scelte di formazione di Allegri Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022) Domani sera lasarà ospite dala 'San Siro': ecco quali potrebbero essere le scelte didi Allegri

Advertising

juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - Glongari : Con la positività di #Orsato cambia il fischietto di Milan Juventus. Il favorito per dirigere il big match è Di Bello. @tvdellosport - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - RadioRossonera : Tutto quello che c'è da sapere su #MilanJuve - RitaSelvaggia : Da domani sera tutti in coro grideranno c'erano almeno 3 o 4 rigori per il Milan. La Juventus ruba si sa!Prima o… -