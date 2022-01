Luca Argentero a C’è Posta Per Te | gli ospiti di stasera | 22 gennaio

(Di sabato 22 gennaio 2022)a C’èPer Te: è tra glidella nuova puntata in onda questa sera su Canale 5. Due sono i superdi Maria De Filippi per il nuovo appuntamento del sabato sera che promette di tenere testa a Carlo Conti e a Tali E Quali, su Rai1. I due assi nella manica di Maria De Filippi sono l’amatissimo attore italiano e il Divin Codino di Roberto Baggio,e sorprese che la conduttrice riserverà ai protagonisti delle sue storie. Sabato 22in prima serata su Canale5 vedremo quello che è il terzo appuntamento con Maria De Filippi e il suo people show C’èPer Te. People show perché pone all’attenzione del pubblico da casa le migliori storie delle persone comuni, rimettendo al centro dello spettacolo la gente ...

Raoul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale saranno ospiti del festival di Sanremo.

Al termine del secondo episodio di giovedì 13 gennaio della fiction con, il buon Pierpaolo Spollon ha postato su Twitter un video in cui si vede l'attore "flagellarsi" accanto alla ...CRISTINA MARINO E NINA SPERANZA, MOGLIE E FIGLIA/ "Gioia immensa?" Il cantante ha già una figlia, Cristina Calone, nata nel 1971 da una relazione non ufficiale. All'epoca il cantante ...C'è Posta per Te 2022: anticipazioni e ospiti della terza puntata in onda stasera, sabato 22 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Canale 5 ...Luca Argentero attore di grande successo oggi ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico proprio grazie alla partecipazione Grande Fratello.