LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: pazzesca Sofia Goggia, è prima con tanti rischi! Indietro le altre azzurre (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.45 12.11: Accumula un ritardo di 1?39 la svizzera Flury e chiude al 17mo posto 12.10: Flury all’intermedio ha 68 centesimi di ritardo 12.09: Perde tanto nel finale la austriaca Tippler che è 17ma a 1?56 dalla testa 12.08: Tippler ha 33 centesimi di ritardo all’intermedio 12.07: La svizzera Nufer chiude all’undicesimo posto a 99 centesimi da Goggia 12.06: Nufer ha 44 centesimi di ritardo all’intermedio 12.05: E’ terza Ester Ledecka!!!! La ceca fa gara parallela nella seconda parte con Sofia Goggia che però aveva sbagliato tanto. Chiude con un ritardo di 26 centesimi e toglie il terzo posto a Suter 12.04: All’intermedio Ledecka ha 25 centesimi di ritardo 12.03: ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.45 12.11: Accumula un ritardo di 1?39 la svizzera Flury e chiude al 17mo posto 12.10: Flury all’intermedio ha 68 centesimi di ritardo 12.09: Perde tanto nel finale la austriaca Tippler che è 17ma a 1?56 dalla testa 12.08: Tippler ha 33 centesimi di ritardo all’intermedio 12.07: La svizzera Nufer chiude all’undicesimo posto a 99 centesimi da12.06: Nufer ha 44 centesimi di ritardo all’intermedio 12.05: E’ terza Ester Ledecka!!!! La ceca fa gara parallela nella seconda parte conche però aveva sbagliato tanto. Chiude con un ritardo di 26 centesimi e toglie il terzo posto a Suter 12.04: All’intermedio Ledecka ha 25 centesimi di ritardo 12.03: ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Cortina 2022, sci alpino femminile: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: pettorali e quando parte Sofia Goggia - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Kitzbuehel 2022, sci alpino maschile: manche ore 10.15/13.45 @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Cortina in DIRETTA: Sofia Goggia ancora prima! Federica Brignone settima - rtl1025 : ?? 'Consiglio per tornare in pista da #sci è quello di essere preparati dal punto di vista atletico e preparati anch… -