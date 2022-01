Lido Tre Archi | un altro giro di vite dopo la chiusura del centro sociale Caccia anche agli inquilini abusivi

Advertising

Ravenna24ore : Schianto frontale a Lido Adriano, tre i feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Lido Tre

Uno al collo, un altro al torace esulla schiena. L'aggressore, arrestato immediatamente dai poliziotti del Commissariato, è un pensionato italiano di 65 anni, che si è scagliato contro il ...FERMO - Sulla chiusura del centro sociale di via Bachelet aArchi scende in campo la Prefettura. Nell'Ufficio territoriale del governo, in corso Cavour, si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Obiettivo: monitorare ...Gli ha dato appuntamento in un bar di via delle Baleniere, in centro a Ostia, poi quando l'uomo è arrivato, intorno alle 9 di ieri, ha tirato fuori dal giubbotto un coltello da ...Gli ha dato appuntamento in un bar di via delle Baleniere, in centro a Ostia, poi quando l'uomo è arrivato, intorno alle 9 di ieri, ha tirato fuori dal giubbotto un coltello da ...