L’ex GF Carolina Marconi sconfigge il cancro | “La fine di un incubo”

È una Carolina Marconi rinata, quella che ora svela di essere guarita dal cancro. Le occasioni della rivelazione sono un intervento in rete e un intervento in tv esclusivo, registrato ai microfoni della nuova puntata di Verissimo. Nel dettaglio L'ex Grande fratello fa sapere di essere in fase di "follow-up", dopo essersi sottoposta all'ultima sessione di chemioterapia per un tumore. Un messaggio di speranza quello dell'ex gieffina mora, che inoltre ha in cantiere un'autobiografia sulla sua battaglia per la vita.

