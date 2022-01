Le Iene 2022, alla conduzione potrebbe esserci un clamoroso ritorno! (Di sabato 22 gennaio 2022) Manca sempre meno alla prossima edizione de Le Iene, che prenderà ufficialmente il via mercoledì 9 febbraio su Italia Uno. Nelle settimane addietro si è parlato spesso dei papabili conduttori, e se per la parte femminile si era ipotizzato il ritorno di Alessia Marcuzzi, per la parte maschile la questione relativa alla conduzione era del tutto aperta. A tal proposito, è stato il sito Tvblog.it a fare il punto della situazione. In particolare il portare ha rivelato che la trattativa tra la Marcuzzi e Mediaset sta ancora proseguendo, mentre per quanto riguarda la parte maschile pare proprio che alla conduzione potrebbe esserci un grade ritorno, ovvero quello di Teo Mammuccari: Ebbene, pare che la trattativa fra Alessia Marcuzzi, o dovremmo dire fra il ... Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) Manca sempre menoprossima edizione de Le, che prenderà ufficialmente il via mercoledì 9 febbraio su Italia Uno. Nelle settimane addietro si è parlato spesso dei papabili conduttori, e se per la parte femminile si era ipotizzato il ritorno di Alessia Marcuzzi, per la parte maschile la questione relativaera del tutto aperta. A tal proposito, è stato il sito Tvblog.it a fare il punto della situazione. In particolare il portare ha rivelato che la trattativa tra la Marcuzzi e Mediaset sta ancora proseguendo, mentre per quanto riguarda la parte maschile pare proprio cheun grade ritorno, ovvero quello di Teo Mammuccari: Ebbene, pare che la trattativa fra Alessia Marcuzzi, o dovremmo dire fra il ...

