Lazio-Atalanta in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) La Lazio di Maurizio Sarri sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, nel contesto del big match della ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022. I biancocelesti proveranno a dar seguito al recente e netto successo di Salerno, con Immobile particolarmente on fire in fase realizzativa; gli orobici, dal canto loro, tenteranno di performare sulla falsariga della sfida di Bergamo contro l’Inter, seppur terminata senza reti. Nerazzurri condizionati da alcune positività al Coronavirus tra le proprie fila, mentre capitolini quasi a pieno organico. Il confronto tra Lazio e Atalanta è in programma oggi, sabato 22 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45. La diretta televisiva e streaming sarà proposta da Dazn, così ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Ladi Maurizio Sarri sfiderà l’di Gian Piero Gasperini, nel contesto del big match della ventitreesima giornata della. I biancocelesti proveranno a dar seguito al recente e netto successo di Salerno, con Immobile particolarmente on fire in fase realizzativa; gli orobici, dal canto loro, tenteranno di performare sulla falsariga della sfida di Bergamo contro l’Inter, seppur terminata senza reti. Nerazzurri condizionati da alcune positività al Coronavirus tra le proprie fila, mentre capitolini quasi a pieno organico. Il confronto traè in programma, sabato 22 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Latelevisiva esarà proposta da Dazn, così ...

Advertising

SkySport : Lazio-Atalanta a rischio: nerazzurri rinviano la partenza, si attende esito tamponi #SkySport #SerieA #SkySerieA… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Sarri alla vigilia della sfida contro l'@Atalanta_BC - AlfredoPedulla : #Lazzari-#Atalanta: proposto a fine dicembre, pista che può riscaldarsi. Gradimento dell’esterno che ha avuto altre… - Elmessiganador : ?? #SerieA #Picks ?? Lazio vs Atalanta 22/01/2022 - Atalantinicom : #Atalanta - Alle 20:45 Lazio vs Atalanta: a Roma in piena emergenza#Atalanta - -