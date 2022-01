Inter-Venezia 2-1, Henry: “Meritavamo almeno un punto” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Penso che avremmo meritato almeno un punto. Abbiamo disputato una buona gara, con il giusto approccio e soprattutto giocando come una squadra. Per questo credo che dobbiamo continuare su questa strada”. Lo ha detto Thomas Henry, attaccante del Venezia, dopo la sconfitta contro l’Inter: “Sono contento per il gol, soprattutto se andiamo a considerarlo come la finalizzazione del gioco della squadra. Io penso al gruppo, e sarei stato più contento se il mio gol avesse portato dei punti che ci avessero avvicinato al nostro obiettivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) “Penso che avremmo meritatoun. Abbiamo disputato una buona gara, con il giusto approccio e soprattutto giocando come una squadra. Per questo credo che dobbiamo continuare su questa strada”. Lo ha detto Thomas, attaccante del, dopo la sconfitta contro l’: “Sono contento per il gol, soprattutto se andiamo a considerarlo come la finalizzazione del gioco della squadra. Io penso al gruppo, e sarei stato più contento se il mio gol avesse portato dei punti che ci avessero avvicinato al nostro obiettivo”. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ??? | MATCH REPORT Vittoria all'ultimo minuto per l'Inter, che a San Siro batte il Venezia in rimonta ?? - Inter : ??? | MISTER ???? Le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Venezia ?? - InterClubIndia : RT @fcin1908it: LIVEBLOG / Dzeko salva l’Inter, per i tifosi c’è un problema: “Serve una punta!” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: VINCE LA CAPOLISTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #InterVenezia 2-1: una brutta Inter si libera del Venezia proprio al 90'. De… -