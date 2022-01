Inter, contro il Venezia giocatori con nome sulla maglia in cinese (FOTO) (Di sabato 22 gennaio 2022) Inter contro il Venezia con i giocatori che hanno il loro nome sulla maglia scritto in cinese. Il club di proprietà di Suning celebra il Capodanno del paese asiatico, che dà il via all’anno della tigre. Per questo, sempre nella divisa nerazzurra, ci sono alcuni graffi come a testimoniare il segno dei felini. Ecco dunque una FOTO delle maglie dei nerazzurri scritte in lingua cinese: caratteri incomprensibili, ma numeri e volti sono quelli di sempre. Nomi dei calciatori in cinese e pattern "graffiato" per i numeri, saranno solo alcune iniziative di #marketing che adotterà @Inter per attivare la propria base-tifosi in Cina, in vista del capodanno cinese. Le maglie per ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022)ilcon iche hanno il loroscritto in. Il club di proprietà di Suning celebra il Capodanno del paese asiatico, che dà il via all’anno della tigre. Per questo, sempre nella divisa nerazzurra, ci sono alcuni graffi come a testimoniare il segno dei felini. Ecco dunque unadelle maglie dei nerazzurri scritte in lingua: caratteri incomprensibili, ma numeri e volti sono quelli di sempre. Nomi dei calciatori ine pattern "graffiato" per i numeri, saranno solo alcune iniziative di #marketing che adotterà @per attivare la propria base-tifosi in Cina, in vista del capodanno. Le maglie per ...

Advertising

Inter : ?? | TEAM L'Inter è tornata ad allenarsi dopo il trionfo contro la Juventus ?? - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - DiMarzio : #Calciomercato | Slitta il passaggio alla @sampdoria di #Sensi: rimarrà all'@Inter fino alla gara contro il… - furgeTX : @gattomilanista @_Ema_V_ L'unica cosa che ti dovrebbe mandare al manicomio della partita di oggi dell'inter è che,… - MaxMairold : Sempre gli stessi però. Cavolo. Abbiamo un Febbraio allucinante che ci attende, abbiamo giocatori oggettivamente ap… -