Inter | 16 punti guadagnati da situazione di svantaggio | nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A

Come riporta Opta, l'Inter è la squadra che in Serie A ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio, per la precisione 16 in 22 partite disputate fin qui in questo campionato. Un dato altissimo che dimostra come la capolista sia in grado di alternare partite dominate e altre vinte con sofferenza e grazie a delle rimonte, proprio come accaduto quest'oggi contro il Venezia: "16 – L'Inter è la squadra che in questo campionato di Serie A ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio. Pazza".

