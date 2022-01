Il dramma di Giuliana De Sio sulla malattia e sul Covid | “Ho avuto paura di morire”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022)DeSio nel 2011 è stata colpita da una pesante embolia polmonare che le ha causato una trombosi alla gamba.De Sio è la celebre attrice nata a Salerno il 2 aprile del 1956. Nel corso della sua carriera ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Io, Chiara e lo Scuro, pellicola del 1983 e per Cattiva, film uscito nel 1992. Tempo fa, ha vissutosua pelle ladel. Un’esperienza da dimenticare che tempo fa aveva raccontato in un’intervista per Repubblica Era marzo 2020 eDe Sio si trovò ad affrontare una forma piuttosto aggressiva del. Oggi sta bene e ha raccontato la sua terribile esperienza. Parlando dell’isolamento ha raccontato che è una cosa inimmaginabile. Stare chiusi a chiave in ...