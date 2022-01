Ibrahimovic: “Il giorno in cui vorrò essere il d.s. del PSG, lo sarò” | News (Di sabato 22 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato della possibilità di diventare un giorno il direttore sportivo del PSG Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 gennaio 2022) Zlatan, attaccante del Milan, ha parlato della possibilità di diventare unil direttore sportivo del PSG

