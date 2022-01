"I magistrati non dovrebbero far politica". Parola di togato

Advertising

fattoquotidiano : Agli atti. Il garante scrisse al ministro Patuanelli, a Buffagni e a Toninelli (non indagati): i magistrati analizz… - lavocesaggia : @borghi_claudio @istsupsan Comunque ormai è palese che tutti si caghino sotto, perché non possono aver comprato med… - adapallai : RT @GiovaValentini: È giusto e necessario che la politica riprenda il suo posto. Ma non è colpa né dei tecnici né dei magistrati se riempio… - hiboss_hiboss : RT @Corry08101961: @mavie2010 Mi spiace veramente,era mio contatto nei social e ne conoscevo abbastanza bene la storia.Non sapevo fosse mor… - sborra_boy : RT @Corry08101961: @mavie2010 Mi spiace veramente,era mio contatto nei social e ne conoscevo abbastanza bene la storia.Non sapevo fosse mor… -

Ultime Notizie dalla rete : magistrati non

il Giornale

"I" dichiara senza esitazioni il togato "dovrebbero entrare nella competizione politica , a ogni livello, pure amministrativo, anche perché in tal modo tradiscono la loro scelta ...Si vanta diappartenere al mainstream eha mai fatto sconti ai. Come presidente del Csm sarebbe una novità dirompente."Mio padre un giorno mi disse che fare il magistrato significa anche poter morire, più difficile immaginare questo per un metalmeccanico e sindacalista come Guido Rossa che non era chiamato alla missi ...'Le cronache quotidiane ci consegnano una realtà devastante di magistrati arrestati, inquisiti, condannati per fatti di corruzione, che testimoniano una questione morale che non può essere ...