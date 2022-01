Gf Vip 6, entra un nuovo “bono” nella Casa? Ecco chi sarebbe (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 è iniziato oramai da più di quattro mesi, ma nonostante ciò ci sono vipponi che a quanto pare devono ancora fare il loro ingresso nella Casa più spiata di Italia. Dopo Delia Duran pare che il prossimo vip a varcare la porta rossa sarà Gianluca Costantino, e a lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano: nuovo ingresso UFFICIALE al grande fratello! tra venerdì prossimo lunedì! Tra l’altro uno dei migliori amici di Basciano! Secondo Deianira quindi Gianluca sarebbe addirittura uno dei migliori amici di Alessandro Basciano. Non ci resta che aspettare le prossime puntate del Gf Vip 6 per vedere se e quando Gianluca farà il suo ingresso nella Casa. A seguire alcune immagini di Gianluca Costantino: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 è iniziato oramai da più di quattro mesi, ma nonostante ciò ci sono vipponi che a quanto pare devono ancora fare il loro ingressopiù spiata di Italia. Dopo Delia Duran pare che il prossimo vip a varcare la porta rossa sarà Gianluca Costantino, e a lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano:ingresso UFFICIALE al grande fratello! tra venerdì prossimo lunedì! Tra l’altro uno dei migliori amici di Basciano! Secondo Deianira quindi Gianlucaaddirittura uno dei migliori amici di Alessandro Basciano. Non ci resta che aspettare le prossime puntate del Gf Vip 6 per vedere se e quando Gianluca farà il suo ingresso. A seguire alcune immagini di Gianluca Costantino: L'articolo proviene da Isa e Chia.

