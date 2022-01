Fiorentina, due positivi nel gruppo squadra: il comunicato (Di sabato 22 gennaio 2022) La Fiorentina ha comunicato la presenza di due positivi al Covid nel gruppo squadra Aggiornamenti dal quartier generale della Fiorentina che comunica la positività al Covid di due membri del gruppo squadra. «ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La società h attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Lahala presenza di dueal Covid nelAggiornamenti dal quartier generale dellache comunica latà al Covid di due membri del. «ACFcomunica che due membri delregolarmente vaccinati e asintomatici sono risultatial Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La società h attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - capuanogio : La #Fiorentina annuncia la positività di due membri del gruppo squadra e nell'elenco dei convocati per… - MarcoR222 : RT @sportface2016: +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - alessioj00 : @dayfootball1981 @FabioSartiano Ho letto il comunicato della Fiorentina pubblicato qui su Twitter,hanno scritto due… - IamBerry29 : La Fiorentina ha due nuovi positivi nel gruppo squadra. Vlahovic e Saponara non sono convocati per la sfida col Cag… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina due Fiorentina, due positivi nel gruppo squadra: il comunicato "ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al ...

Inter - Venezia LIVE alle 18 ... oltre che al quartultimo posto della classifica, con solo due punti di margine sulla zona rossa ... 13P): la squadra veneta ha ottenuto più successi solamente contro la Fiorentina (10) nel massimo ...

Fiorentina, due positivi. Non convocati Vlahovic e Saponara Corriere dello Sport La Fiorentina annuncia due positivi: il comunicato del club @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Due assenze importanti nella Fiorentina per la gara contro il Cagliari. Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara non sono stati chi ...

Cagliari-Fiorentina, i convocati di Italiano: out Vlahovic, ci sono due positivi Serie A, i convocati della Fiorentina per la trasferta di Cagliari: assente Dusan Vlahovic, il club viola comunica due nuovi positivi al Covid ...

"ACFcomunica chemembri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al ...... oltre che al quartultimo posto della classifica, con solopunti di margine sulla zona rossa ... 13P): la squadra veneta ha ottenuto più successi solamente contro la(10) nel massimo ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Due assenze importanti nella Fiorentina per la gara contro il Cagliari. Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara non sono stati chi ...Serie A, i convocati della Fiorentina per la trasferta di Cagliari: assente Dusan Vlahovic, il club viola comunica due nuovi positivi al Covid ...