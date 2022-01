Dumfries |  «Ormai mi sono integrato Venezia? Non pensavo fosse così tosta»

(Di sabato 22 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno dell’Inter Denzel, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel post partita di Inter-: le sue dichiarazioni– «Credo cheda tempo qui e conosco bene la squadra. All’inizio è normale richiedere del tempo per imparare determinate cose, ma ora sto bene». PARTITA – «Non ci aspettavamodifficile, ma complimenti a loro per la partita. Hanno fatto un buon lavoro ma anche noi siamo stati molto bravi a vincere prima della sosta». STANCHEZZA – «Il calendario è parecchio intasato, però adesso abbiamo una piccola pausa e possiamo caricare per il prossimo periodo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

modazza85 : RT @it_inter: #Dumfries: 'Ormai sono qui da diversi mesi, sono perfettamente integrato nel gruppo, sia a livello umano che tecnico. Voglio… - InterClubIndia : RT @it_inter: #Dumfries: 'Ormai sono qui da diversi mesi, sono perfettamente integrato nel gruppo, sia a livello umano che tecnico. Voglio… - _treacherous_13 : RT @it_inter: #Dumfries: 'Ormai sono qui da diversi mesi, sono perfettamente integrato nel gruppo, sia a livello umano che tecnico. Voglio… - francescobonfi_ : RT @it_inter: #Dumfries: 'Ormai sono qui da diversi mesi, sono perfettamente integrato nel gruppo, sia a livello umano che tecnico. Voglio… - _enz29 : RT @it_inter: #Dumfries: 'Ormai sono qui da diversi mesi, sono perfettamente integrato nel gruppo, sia a livello umano che tecnico. Voglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dumfries Ormai

... Sanchez eed è proprio l'olandese ad accendere la luce quando tutto sembravafinito: cross perfetto per Dzeko, il bosniaco riscatta una serata storta e fa esplodere i 5.000 di San ...Denzelsfonda sulla destra, Dzeko di testa decide la partita, al 90 , quandotutto lasciava pensare al pareggio. L'Inter avanza in classifica, con il Milan costretto a rincorrere. ...Dopo il successo preziosissimo sul Venezia, Denzel Dumfries commenta alla tv di casa i tre punti di stasera. "Penso che ormai sono qui da tempo e so cosa devo fare in campo. Abbiamo sviluppato una buo ...La capolista va sotto per il gol di Henry, ma Barella e il bosniaco nel finale danno tre punti pesantissimi a Inzaghi ...