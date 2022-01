Djokovic in campo al Roland Garros? Potrebbe partecipare con il pass da guariti (Di sabato 22 gennaio 2022) Il prossimo Slam della stagione sembra essere pronto ad aprire a Novak Djokovic, il tennista serbo numero 1 al mondo recentemente espulso dall’Australia per un visto non valido. Pur non avendo fatto il vaccino contro il Coronavirus, Nole dovrebbe essere in grado di entrare nel tabellone del Roland Garros con un pass in regola. Il Parlamento francese ha approvato una nuova normativa che consente anche ai guariti dal Covid-19 da meno di 6 mesi di ricevere l’equivalente del nostro Super Green pass, necessario da lunedì 24 gennaio per accedere agli impianti sportivi. Djokovic ha contratto il Covid-19 lo scorso 16 dicembre: il suo certificato scadrebbe a metà giugno, in tempo per la chiusura dell’Open di Francia, in programma a Parigi dal 16 maggio al 5 giugno. Fino a ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Il prossimo Slam della stagione sembra essere pronto ad aprire a Novak, il tennista serbo numero 1 al mondo recentemente espulso dall’Australia per un visto non valido. Pur non avendo fatto il vaccino contro il Coronavirus, Nole dovrebbe essere in grado di entrare nel tabellone delcon unin regola. Il Parlamento francese ha approvato una nuova normativa che consente anche aidal Covid-19 da meno di 6 mesi di ricevere l’equivalente del nostro Super Green, necessario da lunedì 24 gennaio per accedere agli impianti sportivi.ha contratto il Covid-19 lo scorso 16 dicembre: il suo certificato scadrebbe a metà giugno, in tempo per la chiusura dell’Open di Francia, in programma a Parigi dal 16 maggio al 5 giugno. Fino a ...

