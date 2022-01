Disperso in lago nel Casertano: trovato corpo senza vita (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo quasi tre giorni di ricerche i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo, senza vita, del giovane pescatore scomparso in località Torcino a Ciorlano, in provincia di Caserta. L'uomo, 38 anni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo quasi tre giorni di ricerche i Vigili del Fuoco hannoil, del giovane pescatore scomparso in località Torcino a Ciorlano, in provincia di Caserta. L'uomo, 38 anni, ...

