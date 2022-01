Covid, in Polonia nuovo record di contagi mentre gli scienziati accusano il governo di essere compiacente verso i no - vax (Di sabato 22 gennaio 2022) La pandemia non dà tregua nemmeno nel nord Europa: secondo giorno consecutivo di record di contagi Covid in Polonia , dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.876 nuovi casi. I decessi sono ... Leggi su globalist (Di sabato 22 gennaio 2022) La pandemia non dà tregua nemmeno nel nord Europa: secondo giorno consecutivo didiin, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.876 nuovi casi. I decessi sono ...

