Covid | in Lombardia 31 164 nuovi casi e 82 morti

(Di sabato 22 gennaio 2022) Milano 22 gen. (Adnkronos) - Sono 31.164 idioggi in, a fronte di 214.099 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14,56%. I decessi sono oggi 82, per un totale di 36.460da inizio pandemia. Cala il numero di ricoverati sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: nei primi ci sono oggi 3.461 pazienti, 42 meno di ieri; in terapia intensiva 274, 2 meno di 24 ore fa.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 171.263 i nuovi casi di coronavirus in Italia (179.106 il 21 gennaio ... ore.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (31.164), poi il ...