Controlli dei carabinieri nel Napoletano | rinvenute armi e munizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i… - GiovaQuez : In bozza Dpcm si spiega che anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il GP verranno effettuati… - _Carabinieri_ : Sondrio: capillari controlli dei #Carabinieri sulle piste per garantire il rispetto della sicurezza e il tempestivo… - Pezzadazienda : RT @sararigby7: Ragazzi giovani e sani che vengono a fare dei controlli: - il cerotto mi dà fastidio - si sbrighi a fare l’ecg perché cong… - RevengeEmi : RT @Filomen30847137: Dopo questo #dpcm,con tanto di postilla sui 'controlli a campione' nei carrelli dei #supermercati, ogni Italiano,dota… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei

TGCOM

...esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio... E la verifica, cona campione, sarà affidata agli stessi esercenti. Per tutto il resto, ...Al termine, gli agenti hanno denunciato la 37enne presso l'autorità giudiziaria per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato i coniugi per violazione delle normative anti ...I controlli del green pass anche nei posti di ... in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dalla app.I carabinieri del N.A.S. di Latina – nell’ambito di mirati servizi di vigilanza predisposti dal Comando Provinciale di Latina circa la corretta applicazione delle procedure di effettuazione dei tampon ...