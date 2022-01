Com’è complicata la notte tenebricosa di Manganelli (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono arrivata all’ultima pagina della “notte tenebricosa” di Giorgio Manganelli (Graphe.it Edizioni) e mi sono detta: che diavolo è successo? Turbata, sorridente ma soprattutto affamata, ho capito che anche quel che mi tornava difficile, in realtà l’avevo assimilato, non foss’altro che per cieco convincimento. Corre quest’anno il centenario della nascita del Manga, e un altro piccolo tassello della sua sconfinata arte ci arriva grazie a Lietta, la figlia – che peraltro si racconta, e ci racconta Manganelli (scrittore, artista, padre a suo modo) in una strabiliante e lunga intervista all’interno del volume, a cura di Emiliano Tognetti. Unico lavoro del Manga dedicato alla notte, la “tenebricosa” giunge al lettore come un divertissement ricco di ipotesi – sulla ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono arrivata all’ultima pagina della “” di Giorgio(Graphe.it Edizioni) e mi sono detta: che diavolo è successo? Turbata, sorridente ma soprattutto affamata, ho capito che anche quel che mi tornava difficile, in realtà l’avevo assimilato, non foss’altro che per cieco convincimento. Corre quest’anno il centenario della nascita del Manga, e un altro piccolo tassello della sua sconfinata arte ci arriva grazie a Lietta, la figlia – che peraltro si racconta, e ci racconta(scrittore, artista, padre a suo modo) in una strabiliante e lunga intervista all’interno del volume, a cura di Emiliano Tognetti. Unico lavoro del Manga dedicato alla, la “” giunge al lettore come un divertissement ricco di ipotesi – sulla ...

