C’è posta per te, racconto choc di uno dei postini: è successo durante la consegna della posta (Di sabato 22 gennaio 2022) racconto choc di uno dei postini di “C’è posta per te”, è successo durante la consegna della posta: di seguito vi riportiamo le sue parole Molti pensano che sia un mestiere privilegiato. Lavorare al fianco di Maria De Filippi deve essere sicuramente un grande onore. Ma come tutti i lavori ci sono i propri pregi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 gennaio 2022)di uno deidi “C’èper te”, èla: di seguito vi riportiamo le sue parole Molti pensano che sia un mestiere privilegiato. Lavorare al fianco di Maria De Filippi deve essere sicuramente un grande onore. Ma come tutti i lavori ci sono i propri pregi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - trash_italiano : A Verissimo ci sarà uno spazio dedicato a C’è Posta Per Te, per scoprire come si sono evolute le storie più interes… - _lonelyheartlrh : @nonsoloJenny Same e guardo C’è posta per te - roaddkills : le mie paranoie sono dovute a c'è posta per te -