Capello | «Senza Calciopoli saremmo rimasti tutti alla Juve | Ibra | io | Emerson…»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 gennaio 2022) Sul numero di Sportweek oggi in edicola c’è una lunga intervista a Fabio. Ieri la Gazzetta dello Sport ne ha fornito alcune anticipazioni.dice di aver insegnato ahimovic,ntus, a tirare. Prima non sapeva farlo. Nell’intervista integrale racconta chi eraa 23 anni, quando sbarcò in Serie A. «Era uno che doveva capire che giocare non significava divertirsi, vivere di abilità tecnica, “numeri” con la pe basta, ma voleva dire essere concreti. E lui questo nella testa non ce l’aveva. Da un giocatore di talento ci si aspettano – meglio: bisogna pretendere – miglioramenti continui e significativi: nell’attenzione e nella voglia, innanzitutto. Il mio unico dubbio nei suoi riguardi era proprio legato al fatto che avesse un reale ...