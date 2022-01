Caldaia ok, lunedì 24 gennaio riaprirà la piscina ‘Simone Vitale’ (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Caldaia sostituita e altri lavori effettuati: riapre la piscina ‘Simone Vitale’. Ne dà annuncio Rino Avella, il consigliere comunale presidente della IV Commissione Sport, Innovazione e Politiche Giovanili, che aveva preso a cuore la vicenda tanto da convocare una seduta di commissione proprio nel ventre dello storico impianto di Torrione: “I lavori necessari per il ripristino funzionale della piscina Simone Vitale sono terminati. lunedì 24 gennaio è quindi prevista la ripresa di tutte le attività sportive in un impianto con temperatura riportata a 26 gradi. Per raggiungere in tempi ragionevoli questo importante obiettivo per la città di Salerno sono stati indispensabile il lavoro e le volontà sinergiche ed unitarie di tutti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –sostituita e altri lavori effettuati: riapre la. Ne dà annuncio Rino Avella, il consigliere comunale presidente della IV Commissione Sport, Innovazione e Politiche Giovanili, che aveva preso a cuore la vicenda tanto da convocare una seduta di commissione proprio nel ventre dello storico impianto di Torrione: “I lavori necessari per il ripristino funzionale dellaSimone Vitale sono terminati.24è quindi prevista la ripresa di tutte le attività sportive in un impianto con temperatura riportata a 26 gradi. Per raggiungere in tempi ragionevoli questo importante obiettivo per la città di Salerno sono stati indispensabile il lavoro e le volontà sinergiche ed unitarie di tutti ...

