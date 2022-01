Calciomercato Milan, accelerata di Maldini: lunedì si può chiudere (Di domenica 23 gennaio 2022) . I rossoneri piazzano il colpo in prospettiva Entra nel vivo il mercato del Milan, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. Con l’uscita di Pellegri, infatti, il club rossonero è corso ai ripari per tutelarsi. A questo punto, l’obiettivo numero uno è diventato Marko Lazetic, attaccante classe 2004 della Stella Rossa. Secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo, gli agenti del calciatore saranno lunedì pomeriggio a casa Milan, per gli ultimi passaggi formali prima della firma con il Milan L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . I rossoneri piazzano il colpo in prospettiva Entra nel vivo il mercato del, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. Con l’uscita di Pellegri, infatti, il club rossonero è corso ai ripari per tutelarsi. A questo punto, l’obiettivo numero uno è diventato Marko Lazetic, attaccante classe 2004 della Stella Rossa. Secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo, gli agenti del calciatore sarannopomeriggio a casa, per gli ultimi passaggi formali prima della firma con ilL'articolo proviene da Calcio News 24.

